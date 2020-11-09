TC-KKTC Mali Protokolleri İmza var, eylem yok



Reel sektöre kaynak aktarımı için 173 milyon TL'lik bir bütçe tadili yapılırken, bunun piyasaya yansıması 58 milyon TL oldu. Yatırımlar için 314 milyon bütçe ayrılırken, 30 milyon TL realize edildi. Bu dönemde savunmaya ise 545 milyon TL aktarıldı.



Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan mali protokollerin büyük oranda gerçekleşmediği görüldü. Kamu maliyesi için 1 milyar 190 milyon TL ön görülürken, bu alanda gelen kaynak 66 milyon TL oldu. Pandemi döneminde en öncelikli ihtiyaç olarak konuşulan reel sektöre kaynak aktarımı için 173 milyon TL'lik bir bütçe tadili yapılırken, bunun piyasaya yansıması 58 milyon TL oldu. Yatırımlar için 314 milyon bütçe ayrılırken, 30 milyon TL realize edildi.

Bu dönemde savunmaya ise 545 milyon TL aktarıldı.



Çoğunlukla “savunma giderleri”nin ödendiği protokoller seçim döneminde “yeni bir kaynak aktarımı varmış” gibi yansıtılsa da, Maliye Bakanlığı borçlanmaya devam etti.

İmzalanan mali protokollere rağmen bütçe açığı büyüyor, KKTC yurttaşları ve Kıbrıslı Türklerin sırtındaki faiz yükü artıyor, borçlanmalar sürüyor.



2020 yılının ilk 10 ayında bütçe ve kredilerin gerçekleşme oranı tadilat bütçesine göre % 28’de kalırken, bu oran bütçe öngörüsü içerisinde de % 50’yi aşamadı.



Türkiye’den KKTC’ye yönelik en yüksek oranda ödenen hibeler ise “savunma harcamaları” oldu. Savunmaya 545 milyon TL aktarılırken, reel sektöre yönelik katkılar 58 milyonda sınırlı kaldı. Yatırımlar için ise 30 milyon TL ayrıldı. Kamu maliyesi için 1 milyar 190 milyon TL ön görülürken, bu alanda gelen kaynak 66 milyon TL oldu.