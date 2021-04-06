TC Elçiliği'nde kurulan çadırda aşı yapılıyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği çalışanları ile Türkiye’den Kıbrıs’a görevlendirilen personel aşılanmaya başladı. Bu amaçla TC Lefkoşa Büyükelçiliği avlusuna bir çadır kuruldu. Dün başlayan kampanyada Büyükelçilik mensupları ve TC’den görevli memur, öğretmen ve diğer görevlilerin yanı sıra aileleri de aşılanıyor.

Kanal SİM’in elde ettiği güvenilir bilgilere göre aşılar geçen hafta KKTC’yi ziyaret eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la birlikte geldiği. TC Büyükelçiliği’nin başlattığı çalışmada kaç kişinin aşılanacağı konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.

Elçilik avlusunda kurulan Sivil Savunma çadırında aşılama işlemlerinin bugün de devam ettiği kaydedildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği personeli ile öğretmenler dahil Türkiye’den Kıbrıs’a gelen görevlilerin aşılanmaya başladığı ortaya çıkarken Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bu yönde bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kanal Sim’de Sabah Kahvesi programına katılan Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanmaya başladığı iddiaları hakkında “Haberim yok, soruşturacağım” dedi.