“Kel Diva” oyunu yıldızlar geçidine sahne oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 21.⁠ ⁠Kıbrıs Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü tiyatro yazarlarından Eugène Ionesco’nun kaleme aldığı “Kel Diva” oyunu ile devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da tiyatroseverlerle birlikte izledi.

Absürd tiyatronun öncülerinden Ionesco’nun imzasını taşıyan eser, modern bireyin yalnızlaşmasını, iletişimsizliğini ve toplumsal yabancılaşmasını keskin bir mizah diliyle ele alırken, izleyicilere düşündürücü ve çarpıcı bir sahne deneyimi sundu.

Oyunun çevirisini Hasan Anamur üstlenirken, yönetmenliğini ise Muharrem Özcan yaptı. Sahne, kostüm ve ışık tasarımı gibi unsurların büyük bir özenle hazırlandığı oyunda Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç gibi usta sanatçılar sahne aldı.

Yaklaşık 80 dakika süren tek perdelik oyun, izleyiciden büyük alkış aldı. Biletleri kısa sürede tükenen oyun, gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bu akşam yeniden sahnelenecek.

Festivalin Altın Sponsoru İktisat Bankası olurken, Gümüş Sponsorlar arasında Birinci Global Medya, Nesdersan.com, Pro Temizlik, Siba Ltd. ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi yer aldı. Festivalin sahneleme olanaklarına katkı koyan Salon Sponsoru Yakın Doğu Üniversitesi olurken, misafir ekiplerin ağırlanmasına destek veren Konaklama Sponsorları ise Pasha Group ve Oscar Group oldu.