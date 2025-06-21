Yedikonuk ve Güvercinlik Köyü'nde yangın

Yedikonuk’ta ve Güvercinlik Köyü’nde dün meydana gelen iki yangında maddi hasar meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 11:00 sıralarında, Güvercinlik Köyü’nde Ağıllar Bölgesindeki bir ağılda, muhtemelen cam şişe parçalarının güneş ışınlarından ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 16 küçükbaş hayvan (kuzu), 15 tavuk ile 1 horoz telef olurken, toplam 100 balya ve ahşap sende yandı.

Öte yandan saat 15:30 sıralarında da, Yedikonuk’ta Bahçeler Sokak’ta, bir ikamegahın oturma odasında, muhtemelen televizyonun elektrik fişinden çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü ve İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapıldı. Yangın sonucu, konu televizyon ile birlikte muhtelif beyaz eşyalar ve mobilyalar zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları da islendi.