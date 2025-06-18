Larnaka Havalimanı’nda tahliye yoğunluğu

Larnaka Havalimanı’nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Havalimanı, Kıbrıs’ta mahsur kalan ya da başka ülkelerden gelerek özel uçuşlarla Hayfa veya Tel Aviv’e gitmek isteyen yüzlerce İsrailli ve farklı ülke vatandaşının tahliyesi için bir merkez hâline gelmiş durumda.

Uluslararası havalimanında hem içeride hem de dışarıda güvenlik önlemleri, son derece sıkı şekilde uygulanıyor.