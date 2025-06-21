Alkollü sürücüler tutuklandı

Girne ve Lefke’de alkollü sürücüler kaza yaptı, yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de Murat Kam (E-54), dün 20.00 sıralarında 147 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UK 929 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, bir kısmı yolda diğer kısmı ise kaldırım üzerinde park edilmiş Kemal Gerbağa (E-32) sorumluluğundaki RL 842 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.

Murat Kam, alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Lefke

Lefke'de Prosper Mugısha (E-22) dün 05.30 sıralarında, 159 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KG 902 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Mugısha, alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve kaza yapmak suçlarından tutuklandı.