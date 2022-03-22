TC Dışişleri: "Gündemimizde Güven Yaratıcı Önlemler konusu yoktur"

TC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili Türk yetkililerle bazı güven yaratıcı önlemleri müzakere ettiği iddialarının 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

TC Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Kıbrıslı Rumların güven yaratıcı önlem önerileri, Kıbrıs sorununu özünden uzaklaştırmaya ve göz boyamaya yönelik ömrünü tüketmiş, zamanında denenmiş ve başarısız olmuş, ciddi olmayan öneriler olduğunu belirterek Bu sözde önerilerle Kıbrıslı Türklerin müktesep hakları hedef alınmaktadır” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin gündeminin Kıbrıs Türklerinin 1960’ta kazandığı müktesep haklarının yani Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesi” olduğunu kaydeden kaynaklar, “Dolayısıyla gündemimizde, 'Güven Yaratıcı Önlemler' konusu yoktur. Bu çerçevede GYÖ paketinin ülkemiz yetkililerince Rum tarafı ile ele alındığına dair haberler, maksatlı ve algı yaratmaya yönelik gerçek dışı haberlerdir" değerlendirmesinde bulundu.