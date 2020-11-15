Sağlık alanındaki dayanışmanın sürdürüleceğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 yataklı bir hastanenin daha KKTC’ye kazandıracağını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümünde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kardeşim Ersin Tatar’a misafirperverliği için teşekkür ediyorum Coronavirüs salgını sebebi ile insanlık olarak zor günlerden geçiyoruz. Dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Bilhassa son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada ciddi artışlar yaşanıyor. Güzel gelişmeler yaşansa da aşı ve ilaç çalışmalarında istenilen aşamalara gelinmediğini görüyoruz. Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun bir çaba içindeyiz Hastalığın ilacı ve aşısı kesin olarak bulunana kadar Ekonomik bakımdan Türkiye Cumhuriyeti olarak başarılı bir imtihan veriyoruz.

En kritik evresini sağlık alt yapımızın gücü ve aldığımız önlemler sayesinde Vatandaşlarımızı milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadık. Hastalıkla mücadele için gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Ambulans uçaklar helikopterlerle şehirden şehre, ülkeden ülkeye taşıdık hastaları. Hem dayanışma hem salgınla mücadelede tüm insanlığa örnek olacak bir davranış sergiledik. Maske krizi çıktığında farklı ülkelere biz tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Sağlık alanında gereken her türlü desteği KKTC’ye sağladık. 149 milyon lira katkı yaptık. Ersin Tatar’ın başbakanlığında KKTC başarı ile salgınla mücadeleyi yürüttü. Vefat ve yeni vaka sayılarının düşük olması bizim için bir teselli kaynağıdır.

Rabbimden milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten bir an evvel kurtarmasını bilmem ne ediyorum. Dayanışmamızın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir. Bugün hastanede kullanılmak üzere 5 adet ambulans hediye ediyoruz. Emar röntgen, tomografi, ultrason cihazı bulunuyor. KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 günde tamamlayamazdık, o gönül birliği kardeşlik bizde, hadi bakalım dedik, sağ olsun müteahhit firmamızla burayı 45 günde tamamladık. 2 acil durum hastanesini de ülkemizde benzer sürelerde bitirdik.

Bu vesile ile Sağlık Bakanı başta olmak üzere bu kadar kısa sürede tamamlanmasını sağlayan ve hizmete açılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim.

Bundan sonra da sağlık alanında Kıbrıslı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC’ye kazandıracağız. Modern mimari anlayışı ile tasarlanmış, tek, iki kişilik hasta odaları ile bu hastaneye yer tesliminden hemen sonra buna başlayacağız. Muhteşem bir sağlık tesisini KKTC’ye kazandıracağız. Bu güzel eserin KKTC’ye kazandırılmasında emeği geçen işçisinden yöneticisi ve yatırımcısına teşekkürlerimi sunuyorum”.