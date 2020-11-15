Acil Durum Hastanesi açılıyor

Acil Durum Hastanesi açılış töreni de, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Törende ilk konuşmayı Hastane inşaatı Yüklenici firması Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı yaptı, “3 devlet, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbeycan, KKTC, tek millet” dedi, Erdoğan’a Sizin manevi desteğiniz bize yeter” diyerek seslendi.

Sağlık Bakanı Pilli:

“TC arkamızda durduğu sürece sırtımızın yere gelmeyeceğinin kanıtı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli süreç hakkında bilgi verdi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pilli’nin açıklamaları şöyle:

“ En samimi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği üzere aralık 2019 da başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, pek çok ülkenin sağlık sistemlerini çökertti 55 milyona ulaştı. Ülke olarak biz de geç kalmadan WHO nun önerileri doğrultusunda salgınla mücadele stratejimizi ortaya koyduk Pek çok alanda kapasitemizi arttırma yollarını aradık. Test, yoğun bakım, ventilatör tc nin değerli katkıları ile arttırdık Mevcut şartlarda pandemi merkezi oluşturduk.

Sağlık çalışanlarımızla canla başla çalıştık ve devam ediyoruz. Teşhis ve tedavi olanaklarını arttırırken test ve karantina uygulamaları ortaya çıkan başarımızın önemli kısmını… Hükümet olarak aldığımız önlemler sayesinde ülkemizde salgının kontrolden çıkmaması sağlanmıştır. Who verilerine göre Avrupa’nın en iyi değerlerine sahip ülkesiyiz. Sadece Avrupa’nın değil dünyanın da ilk 10 en iyi ülkesi olduğumuzu ortaya seriyor. Türkiye’mizin katkıları hükümetin aldığı kurallar halkın kurallara uyması ile Ev yerine otelde izole edilmesi de salgının kontrol altında tutulmasına katkı Acil durum hastanesi en önemli ihtiyaçlardan biriydi.

Her zaman yanımızda olan ana diyarımız kardeş ülkemiz Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Fuat Oktay ve Fahrettin Koca’nın destekleri, kararlı duruşları konuyu yakından takip edişleri ve her şeyi temin etmeleri ile bir esere daha kavuşulmuştur. İyi günde kötü günde yan yana duruşumuz birlik oluşumuzun, TC arkamızda durduğu sürece sırtımızın yere gelmeyeceğinin kanıtı. Aynı zamanda Türkiye’nin küresel anlamda nasıl bir ülke olduğunun göstergesi Dünya ülkeleri ir solunum cihazına ulaşamazken TC tam donanımlı hastane inşa etti. TC’nin yaşadığı muhteşem dönüşümden dolayı kutlamak istiyorum 100 yatak 6 ameliyathane 24… teknolojik donanıma sahip hastane Sadece bugün değil gelecekte de ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanmasında 500 yataklı devlet hastanesi projesi devam ediyor. KKTC Sağlık alt yapısı Türkiye’de olduğu gibi çağ atlayacak halkımız hak ettiği hizmeti alacaktır 37. kuruluş yıldönümü kutlanan önemli günde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, süreci takip eden sorunlarla birebir ilgilenen Fuat Oktay’a eserin hayat bulması ve çalışır hale gelmesinde katkısı bulunan Fahrettin Koca’ya, Ersin Tatar’a hükümetimize, Ali Murat Başçeri ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum”.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

“İstanbul’un iki yakasında açılan acil durum hastanesinin 3’üncüsü burada açılıyor”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, KKTC’nin 37. Yıldönümünü kutladı, Covid 19’un dünyada can almaya hız kesmeden devam ettiğine işaret etti, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde olunduğuna vurgu yaptı.

Koca’nın açıklaması şöyle:

“Teknik alt yapı yetişmiş insan gücü konusunda dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemiz sağlıkta gıpta edilen bir dizi gelişmeye şahit oldu. Pandemi mücadelemizi KKTC’nin yanında olmak dayanışma içinde olmak önceliğimizdir. Ambulans uçaklarımızı seferber ederek, tedavilere anavatanda devam ettik. Maske tulum gibi koruyucu malzemeler ile ilaçlar ve solunum cihazları takviyesi, ambulans takviyesi. 500 yataklı hastanenin inşaatına kısa sürede başlanacak. Modern mimari anlayışı ile tasarlanmış, tanı teşhis hepsini bünyesinde barındıran, bir hastane olacaktır. Acil durum hastanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İstanbul’un iki yakasında açılan acil durum hastanesinin 3’üncüsü burada açılıyor. Salgın deprem ve afet dışında da hizmete devam edecek bu hastaneler. 20 bin metrekare arazi üzerinde kurulu bu hastanemiz tek kişilik odalarda 64 hasta yatağı, 12 adet acil müşahede, 24 adet.. 100 kişiliktir. KKTC’nin sağlık sistemini güçlendirecektir. Sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir hizmet ifa edecektir. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden hummalı bir çalışma gösterdi. Acil durum hastanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”