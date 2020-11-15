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Kurdeleyi hep birlikte kestiler

Kurdeleyi hep birlikte kestiler

Acil Durum Hastanesi kurdelesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşleri, KKTC ve TC'den bakan ve bürokratların da katılımı ile kesildi.

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Acil Durum Hastanesi kurdelesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşleri, KKTC ve TC'den bakan ve bürokratların da katılımı ile kesildi. Kurdele, kesim için uzadıkça uzadı, iki sıra halinde kesildi.

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