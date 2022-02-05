Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonucu pozitif
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonucu pozitif

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonucu pozitif

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

A+A-

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Etiketler : ,