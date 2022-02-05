TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonucu pozitif
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Etiketler : covid-19, reserp tayyip erdoğan