Tavukta kuzey-güney farkı

Kuzeyde kilo birim fiyatı 65,51 TL olan kanatın kilosu güneyde 35,16 TL olarak raflarda yer aldı. Tavuk budun kuzeydeki birim fiyatı 38,13 TL iken bu rakam güneydeki aynı üründe 35,16 TL.

Bütün olarak satılan tavuğun birim fiyatı kuzeyde 34,36 TL’den işlem görürken, güneyde 58,61 TL.

Tavuk göğsü ise kuzeyde ucuz, güneyde pahalı olan çeşit oldu. Buna göre bir kilo tavuk görüsü kuzeyde 54,99 TL iken, güneyde 85,80 TL olarak tüketiciye ulaştı.

Fehime ALASYA

Tavuk fiyatlarında kuzey ve güney fiyatlarını araştırdık. Bazı tavuk ürünlerinde kuzeydeki fiyat, bazılarında güneydeki fiyat öne çıktı.

Kuzeyde kilo birim fiyatı 65,51 TL olan kanadın kilosu güneyde 35,16 TL olarak raflarda yer aldı. Tavuk budun kuzeydeki birim fiyatı 38,13 TL iken bu rakam güneydeki aynı üründe 35,16 TL.

Bütün olarak satılan tavuğun birim fiyatı kuzeyde 34,36 TL’den işlem görürken, güneyde 58,61 TL.

Tavuk göğsü ise kuzeyde ucuz, güneyde pahalı olan çeşit oldu. Buna göre bir kilo tavuk görüsü kuzeyde 54,99 TL iken, güneyde 85,80 TL olarak tüketiciye ulaştı.

Kısa süre önce kuzeyde kilosu 24,49 TL’den satılan tavuğun birim fiyatı ise günümüzde 34,36 TL’ye işlem görüyor.

17 Euro’luk kampanyaya talep fazla

Kıbrıslı Türklerin güneydeki marketlerde çok fazla rağbet gösterdiği ifade edilen 10 kiloluk tavuk kalça-but kampanyası ise 17 Euro yani 265 TL.

Kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin 10 kiloluk kalça-but kampanyası ile bir koli tavuk için sadece 256 TL ödediği görülüyor.