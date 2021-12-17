“Tavuğun kilosu 10 TL’den 24 TL’ye, ayçiçeği yağı 5,83’ten 27,22 TL’ye çıktı!"

Üretimde kullanılan ürünlerin maliyetlerinde çok büyük artışlar olduğunu açıklayan Restorancılar Birliği (RES-BİR), son üç yılda birçok kalemde yaşanan değişikliği rakamlarla ortaya koydu. Birçok temel tüketim maddesinin yer aldığı ürünler arasında son üç yıldaki fiyat değişikliği ile tavuk etinin kilosu, ay çiçek yağı ve un fiyatları dikkat çekti.

2019 yılında kilosu 10 TL olan tavuk, 2021 yılında 24 TL olarak iki katından da fazla artışla listede yer aldı.

Fiyatı neredeyse üç katına yakın artış göstermesiyle dikkat çeken diğer ürünler ise un ve ayçiçeği yağında oldu.

Buna göre; unun kilosu 2019 yılında 3 TL iken 2021’de bu rakam 9,20 TL’ye çıktı.

Ay çiçek yağı ise 5,83 TL’den 27,22 TL’ye yükseldi.

Diğer ürün fiyatlarında da neredeyse iki katı artışlar görüldü.

RES-BİR tarafından yapılan açıklama ve liste şöyle:

"PANDEMi’nin yarattığı sıkıntılar ortada dururken yüksek enflasyonla birlikte, birlik üyelerimiz gittikçe daha da zor durumlarla karşılaşmaktadırlar. Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi özellikle 2021 yılında üretimde kullandığımız malların maliyetlerinde çok büyük artışlar meydana gelmiştir.

Devletin asgari ücrette artış yapmasını beklemeden tüm çalışanlarımızın maaşlarında artışlar yapmamıza rağmen hayat pahalılığının gittikçe artması ile birlikte yerli ve yabancı uyruklu çalışanlarımızın maaş ve ücretlerini daha da artırmamız yönünde üzerimizdeki baskıları artmaktadır. Üçüncü uyruklu personelimiz aldıkları maaşlarını USD’ye çevirip yurt dışındaki ailelerine göndermektedirler. Bizlerin bu kişilerin maaşlarını TL olarak artırmış olmamıza rağmen onların aldıkları ücretlerinden dövize çevirecekleri miktarlar her geçen gün azalmaktadır. Bundan dolayı da birçok personelimiz işi bırakmakta, çoğunlukla da Rum tarafında çalışmayı tercih etmektedirler. Yeni personel bulmamız da her geçen gün zorlaşmaktadır.

AB ülkelerinin tamamında belli bir miktarın altında cirosu olan küçük işletmelere Gelir Vergisi muafiyeti yanında mal ve hizmet satışlarında KDV’den de muafiyet verilmektedir. Bizdeyse ne yazık ki böyle bir uygulamanın olmaması bir yana kısa bir süre önce asgari ücretli çalışanlarımızın (muafiyet durumlarına göre) bir kısmına Gelir Vergisi uygulanmaya başlanmıştır.

Hükümetimizden sorunlarımızı hafifletme, yanlışları düzeltme yönünde çalışmalar yapmasını beklerken tersine yönde uygulamalar yaptığını görmekteyiz. Ne yazık ki çalışanlarımızın üzerindeki vergi yükünü artıracak bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarıyla birlikte bürüt maaşlar üzerinden yapılan %10 ‘Özel İndirim’ sıfırlanacak, en alt vergi dilimi %10’dan %20’ye çıkarılacak en üst dilim ise %37’den %40 yükseltilecektir (burada %3’lük bir artış gibi görülmekle birlikte %10’luk muafiyet de kaldırılacağından artış gerçekte %6.7 olacaktır). Vergi dilimlerinin çok dar olmasından ve orta gelir gurubundakilerin bile en yüksek vergi dilimine gireceğinden dolayı bütün herkes bundan çok olumsuz olarak etkilenecektir.

Çalışanlarımızın maaşlarını işletmelerimizin ödediklerinden ve onların da haklı olarak ellerine geçen miktara baktıklarından, bu artırılacak vergi yükü nihayetinde işletmelerimizin maliyetlerinin daha da artışına yol açacaktır.

Artan maliyetlerimizi fiyatlarımıza yansıtmamız durumunda alım güçleri gittikçe azalan vatandaşlarımızın talebi azalacağından, bu sefer de küçülmek belki de kapanmak zorunda kalacağız. Bu da işsizliğin artmasına, sosyal güvenlikle alakalı dairelerimizin gelirlerinin azalmasına yol açacaktır. Hatta azalan çalışan sayısı ve daralan piyasa ile birlikte maliyemiz de umut ettiği gelirleri elde edemeyecektir.

RES-BİR olarak Hükümetimizden talebimiz hem bu tasarıdan vazgeçmesi ve hemen ürünlerin ucuzlatılması için derhal çalışmaya başlamasıdır. Aksi halde devletimizin petrol ürünlerine yaptığı ve elektriğe de yapmayı planladığı gibi bizim de üyelerimize çağrımız fiyatlarını dövize endekslemeleri yönünde olacaktır. Aksi takdirde hepimiz çalışa çalışa ezile ezile iflas edeceğiz.

RES-BİR YÖNETİMİ"