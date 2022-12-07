Tatlısu'da korkutan kaza: 3 kişi yaralandı

Girne - Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Girne - Tatlısu Anayolu'nun Alagadi mevkiinde meydana geldi.

Açıklamaya göre 69 yaşındaki Cemal Okut, yönetimindeki JL 632 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 41 yaşındaki Mahir Özgenç yönetimindeki DN 358 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, DN 358 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Salih Çolak (E-56) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.