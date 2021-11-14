TATLISU’DA KORKUNÇ KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Tatlısu- Geçitkale anayolunda saat 17.15 sıralarında, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada 59 yaşındaki Gülcan Ter hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Harun TER (E-31), yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet HERGÜNER (E-42) yönetimindeki LR 087 plakalı pick up araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu, ağır yaralanan SE 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan TER Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun TER (E-31) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet TER (E-42) ile LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet HERGÜNER (E-42) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin KARANLIK (E-46), Murat ÖZER (E-23), Levent KOROL (E-52), Ali ŞAHAN (E-60) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.