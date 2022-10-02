Tatlısu’da ‘ani’ ölüm

Tatlısu’da, 57 yaşındaki Paul David Freeland, eşya taşıdığı sırada aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.