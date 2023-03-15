Tatlısu-Kaplıca ana yolunda kaza
Tatlısu-Kaplıca ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Tatlısu-Kaplıca ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Yusuf Genç (E-52), yönetimindeki TND 051 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada Tatlısu çemberine geldiğinde çemberde durmayıp, çemberi dönmekte olan Ali Bebek (E-55) yönetimindeki GS 286 plakalı aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan GS 286 plakalı araç sürücüsü Ali Bebek’in, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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