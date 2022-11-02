Tatlısu-Geçitkale anayolunda kaza: 2 yaralı

Tatlısu - Geçitkale anayolunda saat 18:00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Oleh Kovtunov (E-47), yönetimindeki BH 888410 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Gumeri (E-32) yönetimindeki GB 481 plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı araç sürücüsü Hüseyin GUMERİ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali CHAUDHRY (E-48) kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

BH 888410 plakalı araç sürücüsü Oleh Kovtunov tutuklandı, soruşturma devam ediyor.