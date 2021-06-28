Lefkoşa39 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Özersay New York'a gidiyor
Tatil öncesi son toplantıda, zor nisap

Tatil öncesi son toplantıda, zor nisap

UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti Meclis tatili önce son toplantıda nisabı bulmakta zorlandı.

A+A-

Meclis Genel Kurulu, tatil öncesi son toplantısını yapmak üzere 12:40 sıralarında toplandı. UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti Meclis tatili önce son toplantıda nisabı bulmakta zorlandı.

Bertan Zaroğlu’nun ‘izinli’ olduğu gerekçesi ile katılmadığı birleşim için uzun süre DP Milletvekili Serdar Denktaş beklendi.

Serdar Denktaş’ın Başbakan Ersan Saner’le Genel Kurul’a girmesi dikkat çekti.

Bugünkü toplantıda Evlilik Dışı Yasa Önerisi görüşülecek.

Meclis’te ‘sürekli’, ‘geçici ve özel’ komitelerin yaz tatili boyunca çalışmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Bu haber toplam 197 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
Erhürman: Ayak oyunları yaptınız, yüzünüze gözünüze bulaştırdınızErhürman: Ayak oyunları yaptınız, yüzünüze gözünüze bulaştırdınızCTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin son gününde de inanılmaz şeyler yaşatmaya devam ettiğini söyledi, erken seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirleyen Ad-Hoc komite kararının Meclis gündemine neden gelmediğini sordu.
Özersay: Bir garip hükümet, garip bir hükümetÖzersay: Bir garip hükümet, garip bir hükümet
Özyiğit: Hükümet, zorlamayla götürmeye çalışıyorÖzyiğit: Hükümet, zorlamayla götürmeye çalışıyorTDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin son anda bile nisap sorunu ile devam ettiğini, ‘zorlamayla’ götürmeye çalıştığını dile getirdi.