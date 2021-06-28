Tatil öncesi son toplantıda, zor nisap

Erhürman: Ayak oyunları yaptınız, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin son gününde de inanılmaz şeyler yaşatmaya devam ettiğini söyledi, erken seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirleyen Ad-Hoc komite kararının Meclis gündemine neden gelmediğini sordu.