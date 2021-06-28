Tatil öncesi son toplantıda, zor nisap
UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti Meclis tatili önce son toplantıda nisabı bulmakta zorlandı.
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Meclis Genel Kurulu, tatil öncesi son toplantısını yapmak üzere 12:40 sıralarında toplandı. UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti Meclis tatili önce son toplantıda nisabı bulmakta zorlandı.
Bertan Zaroğlu’nun ‘izinli’ olduğu gerekçesi ile katılmadığı birleşim için uzun süre DP Milletvekili Serdar Denktaş beklendi.
Serdar Denktaş’ın Başbakan Ersan Saner’le Genel Kurul’a girmesi dikkat çekti.
Bugünkü toplantıda Evlilik Dışı Yasa Önerisi görüşülecek.
Meclis’te ‘sürekli’, ‘geçici ve özel’ komitelerin yaz tatili boyunca çalışmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.
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