Özyiğit: Hükümet, zorlamayla götürmeye çalışıyor

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin son anda bile nisap sorunu ile devam ettiğini, ‘zorlamayla’ götürmeye çalıştığını dile getirdi.

“Bu iş böyle gitmez” diyen Özyiğit, “İnat ve ısrarla koltukta bulunmayı her şeyden üstün görüyorlar” şeklinde konuştu.

Özyiğit, “Bizim bakanlarımızın açıklaması gereken şeyleri, karşı bina açıklıyor. Çok yazık…” şeklinde konuştu.

Sağlıkta aşı ve aşılama sayısında ciddi ilerleme kaydedildiğini dile getiren Özyiğit, katkı koyanlara teşekkür etti.

Buna rağmen ekonomik göstergelerin iyi olmadığını ifade eden Özyiğit, ekonomi müsteşarının bile ülkenin ekonomik anlamda iyi yönetilmediğini ifade ettiğini söyledi.

Özyiğit, Kıb-Tek’te akaryakıt ihalesine değinerek, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’dan detaylı açıklama istedi.

Türkiye’den bütçeye 200-250 milyon TL geldiğini, birkaç ay ödemelerdeki açığı kapatmaya anca yeteceğini dile getiren Özyiğit, sonrasında iç borçlanmaya yönelineceğini belirtti.

Ülkenin gelecek 10 yılını belirli taahhütler altına alınarak, Türkiye ile 500 milyon dolar borçlanma yoluna gittiğini ifade eden Özyiğit, “Bunu ne zaman açıklayacaktınız? Bu Meclis’e geldi mi? Nasıl böyle bir şeye imza atılıyor. Bir bürokrat bu işe alet ediliyor. Ne bakan ne de başkanının imzası yok” dedi.

Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Brüksel ziyaretine de değinerek, “Tatar, aynı nakaratı tekrarladı” şeklinde konuştu.

Özyiğit, “Esas zemin, BM parametreleri ve müzakerelerin olduğunu kaydederek, “Çözüm, dünya barışına önemli hizmette bulunacak” dedi.