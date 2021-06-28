Özersay: Bir garip hükümet, garip bir hükümet

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, ülkede ‘sözde’ bir hükümet olduğunu söyledi, “Hükümet, milletvekillerin istifa etmesiyle kuruldu, meşrutiyeti sorunlu” şeklinde konuştu.



"Bir garip hükümet, garip bir hükümet" sözleri ile konuşmasına başlayan Özersay, yine aynı sözleri tekrarlayarak kürsünden indi.



Özersay, “Hükümet, ÖRP örneğinde olduğu gibi ikinci kara bir lekedir” dedi, hükümetin ne hukuk, ne Anayasa ne de teamülleri dikkate aldığını dile getirdi.

“Yamalı bohça hükümet kurarak, ülkeyi hükümetsiz bıraktınız” diyen Özersay, “Elinizi taşın altına koyduğunuzu söylediğiniz sürece bunu hatırlatmak zorundayız” dedi.

Özersay, 6 aylık dönemde bakanların birbirleriyle çelişen açıklamalar yaptığını, Meclis’in daha da ‘itibarsızlaştığını’ vurguladı.

Hukuk prensiplerine aykırı şekilde komite üye sayılarında değişikliğe gittiğini dile getiren Özersay, “İstediğinizi empoze etmek için Ad-Hoc Komite kurdunuz” şeklinde konuştu.

Özersay, Ad-Hoc Komite’de erken seçime ilişkin 3 Nisan 2022 kararı alınmasına rağmen, bu kararı çoğunluğa erişemeyeceği için Meclis Genel Kurulu gündemine getirmediğini ifade etti.