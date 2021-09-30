Tatar'ın bilgilendirme toplantısında CTP ve TDP katılmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerine yönelik New York temaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 11.00’de yapılacak toplantıya, katılmayacaklarını açıkladı.

CTP ve TDP’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın toplantı çağrısı “samimiyetten yoksun” olarak nitelendirildi.

CTP’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’n Kıbrıs sorunu gibi önemli bir konunun görüşüleceği New York temaslarına başlamadan önce ana muhalefet CTP’yi görmezden gelerek hareket ettiği savunularak, ziyareti sonrası toplantı çağrısını “samimi bulmadıkları” belirtildi.

Açıklamada, “Hiçbir görüş alışverişinde bulunmadan New York’a giden ve Kıbrıs Türk halkının zamanından çalmaktan başka bir şey yapmayan Tatar’ın davetine katılmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

TDP

TDP’den yapılan açıklamada ise toplantı daveti “samimiyetten yoksun olarak” değerlendirilerek, partinin toplantıya katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, çok olağanüstü durumlar dışında Meclis çalışmalarının değerlendirileceği yerin Meclis olduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “makamın gerekliliklerini yerine getirmediği gibi, Kıbrıs konusuyla ilgili de gerekli bilgilendirmeleri ve istişareleri yapmaktan da sürekli kaçındığı” iddia edildi.

TDP açıklamasında, Tatar’ın Nisan sonunda gerçekleştirilen 5’li görüşmede sunduğu önerileri de Meclis’teki partiler dahil paylaşmadığı savunularak, bu tutumun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen New York görüşmeleri öncesinde de sürdüğü öne sürüldü.