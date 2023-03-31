Tatar'dan Hristodulidis'e: “Egemen eşitliği kabul etmezsen masaya oturmam”

İngiltere’de giden Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, ülkedeki pek çok gazeteciyle görüştüğünü duyurmasına karşın, Türkiye merkezli AA’ya röportaj verdi; röportajda Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’e seslendi; “Egemen eşitliği kabul etmezsen, resmi müzakere masasına oturmanın anlamı yok” dedi.

Tatar, Hristodulidis ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin kabulünün müzakerelere “dönüş şartı” olduğunu bildirdi.

Londra’da, Türkiye merkezli AA’ya konuşan Tatar, kimsenin Kıbrıslı Türklere dayatmayla bir anlaşma kabul ettiremeyeceğini söyledi, hemen ardından iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

Tatar, Hristodulidis’e seslenerek “Kıbrıs Türklerine yaklaşımı nedir, bizim egemen eşitliğimizi kabul edecek misin, etmeyecek misin? Etmezse, resmi müzakere masasına oturmanın hiçbir anlamı yok” dedi.