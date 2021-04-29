Tatar'a göre: Tarihe geçtik

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Cenevre Zirvesi’nin sonuçsuz kalmasını “tarihi bir adım” olarak yorumladı, Kıbrıs görüşmeleri tarihinde ilk kez “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kalıcı ve sağlam bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdiklerini” söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu açılış töreninde konuşan Tatar “Fevkalade güzel bir toplantı oldu ve Sayın Çavuşoğlu’nun katkısı tarihe not olarak düşülmüştür. Biz de burada bir tarihi adım attık” dedi.

Tatar “İlk kez Kıbrıs görüşmeleri bağlamında egemen eşitliğe dayalı, uluslararası eşit statünün kabul edildiği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kalıcı ve sağlam bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdik. Bu da bizlerin bir başarısı olmuştur” şeklinde konuştu.

Zirvede Türkiye’nin desteğine de işaret eden Tatar “Sayın Çavuşoğlu bakanımızın gerçekten Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanımızda durması, verdiği büyük destek, tecrübesiyle ve geçmişte yaptığı çalışmaların engin gücüyle kendisine büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bunu az önce telefonda da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettim” şeklinde konuştu.