TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin tanınmasını istediklerini, yeni müzakere surecinin iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini ancak Kıbrıs Rum Tarafı’nın buna karşı çıktığını söyledi.

Görüşmeyi tarihi olarak nitelendiren Çavuşoğlu, “Türk tarafı egemen eşitliği kayda geçirmiştir” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bizim önerimizle düzenlenen toplantı sonlandı, amacı yeni zemin arayışı idi. BM Genel Sekreteri yeni fikirlerle tarafları bu toplantıya çağırmıştır. Sayın Tatar egemen eşitliğe dayalı iki devlet önerisini sundu, tarihi bir konuşma yaptı, biz de tam destek verdik. Sayın Tatar’a sergilediği kararlı duruş için teşekkür etmek isterim.

Kıbrıs Türk Tarafı’nın egemen eşitliği ve yasal statüsü tanınırsa yeni bir müzakere süreci başlatılabileceğini söyledik. Bunun ileride sonuçsuz kalması halinde Kıbrıs Türklerinin statüsünü de tesis edeceğini söyledik. Kıbrıs Rum tarafı takılmış plak gibi.

Egemen eşitliğe karşı çıktı, Genel Sekreter Guterres’in önerilerini de reddetti. Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne evrilmesinin söz konusu olabileceğini söylediler, Crans Montana’dan kaldığı yerden devam etmek istediler.

Üst perdeden konuşmaya çalıştılar ama gerekli cevapları Sayın Ersin Tatar’dan da bizden de aldılar. Crans Montana’dan masayı devirenin kendisi olduğunu unutturmaya çalıştı ama biz herkese bunu hatırlattık. Dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyeceğini ifade eden metni yüzüne vurduk. Gerekeni yaptığımızı söylemek isteriz.”

"Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017’de kapattığımızı hatırlattık. Rum lider gündemi değişmeye çalıştı. Rum yönetimi Maraş’ın ve Ercan’ın BM, Mağusa Limanı’nın da AB kontrolüne verilmesini teklif etti. Tabii bunları kabul etmediğimizi söyledik.

Yunanistan ise federasyon temelli görüşmeleri işaret etti. İngiltere ve Genel Sekreter bir orta yol bulunabilir m diye zemin yokladı. Ancak ortak zemin bulunamadı. Bunun üzerine genel sekreter birkaç ay daha zemin yoklamaya devam etmek istedi. Biz de buna destek verdik.

Cenevre toplantısı tarihi bir dönüm noktasıdır. Türk tarafı egemen eşitlik talebini kayda geçirmiştir. Eğer bir zemin bulunamazsa yolumuza KKTC ile devam ederiz."

"Crans Montana’da bana Sayın Anastasiadis 'en iyi çözüm 2 devletli çözümdür' demişti. Başka zamanlarda başka şeyler de söylemişti. Bu çelişkili ifadelerini ve yalanlarını, farklı zamanlarda farklı kişilere farklı konuştuğunu vurguladık. Yalanlarını da söyledik."