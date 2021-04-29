'Anastasiadis, Ercan ve Mağusa Limanı'nın BM kontrolünde kullanılmasını önerdi'

Cenevre Zirvesi'ndeki görüşmeler sırasında, Kıbrıslı Rum liderliğinin, Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı'nın Birleşmiş Milletler gözetiminde dünyaya açılmasını masaya koyduğu iddia edildi.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, bu yöndeki soruyu yanıtlarken, kapalı kapılar ardındaki bu konuşmayı da doğruladı.

Tatar, böylesi bir öneriyi hakaret kabul ettiklerini söyledi ve bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti, "Egemenlik eşitliği tanınması ve iki tarafın uluslararası statüsünün eşitlenmesi durumunda müzakere ederiz, bunu söyledik" yanıtını verdi.

Tatar, şunları söyledi:

"Bu toplantıda güven yaratıcı önlemler konu olamaz. Onları Kıbrıs’ta konuşuruz. Ercan’ın ve Maraş’ın BM kontrolünde açılmasını önerdi. Bunu kendisinin de onayı ile bu açılımın olacağını önerdi. Bu Kıbrıs Türk halkına hakarettir."