Tatar: “Bu oyunun kurallarının değişmesi gerekiyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadığını açıklamasının ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı yapıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir siyasetin yerleşmesi için çok çalışmalarda bulunduğunu söyledi, yeni bir siyaset söylemi ile de Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiğini hatırlattı.

Tatar’ın ifadeleri şöyle:

“Bir takım yeniliklerin gündeme gelemsinden söz etmiştik, ona binaen masada bir anlaşmanın sağlanması için eşit uluslar arası kimliğimizin tanınması için…

Karşı tarafın bizimle hiçbir zaman eşit şekilde paylaşma niyeti olmadığını tecrübe ettiğimiz için…

Haksız yere AB’ye de alınmıştırlar.

Bu oyunun kurallarının değişmesi gerekiyor. Bu oyunun kurallarının değişmesi gerektiğini de kendilerine sunduğum önerilerle belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Sayın Lute’a da teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantıların gerçekleşmesi de önemlidir. Söylediklerimiz bu toplantılar sonucunda kayıtlara geçmiştir. Şimdi bir zemin olmayabilir, bakalım önümüzdeki süreçte nasıl bir zemin oluşacak. Ama bizim eski şartlarda masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır.

Kıbrıs Rum Tarafı’nın dediği, şu andaki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı, Kıbrıslı Türklerin yama edilmesi, AB nimetlerinden faydalanmamız ve bizi Türkiye’den koparacaklarını düşünüyorlarsa, bunda yanılırlar.

Bizden kimse yama olmamızı bekleyemez, bunları da dün ve bugün ilettik. Egemen eşitlik için masaya oturabileceğimizi söyledik. Kıbrıs ne eski Kıbrıs’tır, ne de Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz’dir. Bambaşka koşullar oluşmuştur. Bu tarihi adımla bir aşama kaydettiğimizi, Kıbrıs Türk Halkı’na da bir umut doğduğunu görüyorum.

Egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu, karşı tarafın bütün nimetlerden faydalandığını ama bizim haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu, haklarımızın verildiği, garantör ülkelerin de desteklediği bir anlaşmanın hayırlara vesile olacağını ilettik.

Bu saatten sonra biraz da onlara kalmıştır