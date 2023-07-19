Tatar ve Olgun, YENİDÜZEN’e yanıt için ortak röportaj verdi

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusunda Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile “metot” konusunda terslik yaşadıkları iddia edilen ve son olarak “müzakerelere başlamak için ‘tanınma’ şartından vazgeçtik” açıklamasından 1 ay sonra “görevden ayrılan” Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Tatar ile birlikte TAK’a özel röportaj verdi.

Söz konusu söyleşide ikili, “aramızda hiçbir sorun yok” içerikli mesajlar verdi.

Tatar, Olgun ile “hiçbir anlaşmazlıkları olmadığını” defalarca yinelediği röportajda, “Emekliliğini yaşayarak ailesine ve kendisine zaman ayırmak istemesi en doğal hakkıdır” dedi.

Tatar, Olgun’un “istifasından” bir ay önce dile getirdiği “müzakerelere başlamak için tanınma şartından vazgeçtik” söylemine işaret etmeden, resmi müzakerelere egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi ile başlayabileceklerini iddia etti.

Özel Temsilci Ergün Olgun ise, istifa ettiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını iddia ederek, “Ben emekliliğimi istedim. Benim sözleşmem 1 Kasım’da bitiyor. Hiç izin kullanmış değilim. İçeride yaklaşık 2 ay birikmiş iznim var. Dolayısıyla Ağustos sonu itibarıyla ayrılmayı düşündüm. Sayın Colin Stewart Ağustos ortası geliyor. Ondan sonra da izinlerimi kullanacağım ve 1 Kasım itibarıyla da sözleşmemin yenilenmemesini istedim" dedi.

Olgun, 80 yaşını doldurduğunu ve sağlık sorunu da bulunmadığını belirterek, “Ailenin de benden beklentileri var. Onlar benimle daha fazla zaman harcamak istiyor” dedi.

Olgun, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ekiple birlikte bir takım hedefler belirlediklerini ve ilkelerde değişiklik olmamak kaydıyla bu hedeflere ulaşmak adına muhtelif yöntemler üzerinde tartıştıklarını söyledi.

Olgun, ilkelerini ise “Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle müzakere sürecinin başlayabileceği ve müzakereler başladıktan sonra bir devletle bir toplum arasındaki ilişkinin denklik içinde olmayacağı gerçeğiyle, ilişkinin iki devlet arasında olması” olarak açıkladı.

Ne olmuştu?

YENİDÜZEN, Cumhurbaşkanının Özel Temsilci Ergün Olgun’un DAÜ’de gerçekleşen bir panelde “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlaması için tanınma şartını ortadan kaldırdıklarını” söylediğine ilişkin bir haber yayımlamış, ardından da bu konuşmanın videosunu okurlarıyla paylaşmıştı.

Olgun, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinden ayrılma sebebinin bu konuşması olmadığını iddia etmiş, 80 yaşına geldiğini belirterek emeklilik kararı aldığını söylemişti.