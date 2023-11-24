Tatar ve Çavuşoğlu’na öğretmenlerden şok eylem

Öğretmenler Günü’nde 22 öğretmen, “polisi darp ettikleri” iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı, bu sırada Lefkoşa’daki AKM’de Eğitim Bakanlığı tarafından “Öğretmenler Günü” etkinliği düzenlendi.

22 meslektaşının yargılanmasına tepki gösteren öğretmenler, AKM’deki etkinliğe giderek yönetimi protesto etti.

AKM’deki etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

Her iki isim de öğretmenlerin şok eylemiyle karşılaştı.

Etkinlikte müzik dinletisinin ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Kurulu Üyesi Seçil Toprak sahneye çıkarak dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Öğretmenlerin dersler verdiğini, bu kez de “utanç” dersi vermek istediklerini söyledi, “yaşasın örgütlü mücadelemiz” dedi.

Bunun üzerine salondaki sendika temsilcileri ve diğer öğretmenler ayağa kalkarak “yaşasın örgütlü mücadelemiz” diye haykırdı.

Yaşananlar sırasında Tatar ve Çavuşoğlu’nun yüzündeki şaşkınlık dikkat çekti.

Öğretmen Seçil Toprak konuşmasında, öğretmenin örgütlü mücadelesinden dolayı itibarsızlaştırılmak istendiğini, haklarının gasp edildiğini söyledi.

“Bugün bizim için kutlama günü değil, mücadele günüdür” diyen Toprak, “Öğretmenin motivasyonunu düşürmeye çalışarak, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşacak kararları uygulamaya koyarak ne elde etmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Toprak, “Belki öğretmen bu kez de utanç dersini verir ve bugünden sonra sizler de kendinizi öğretmenin yerine koymayı başarabilirsiniz” dedi.