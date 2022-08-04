Tatar şikayetçi oldu, ‘Cumhurbaşkanı’na hareket’ gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın yangın bölgelerini gezmek için binmiş olduğu helikopterde objektiflere gülerken takılan fotoğrafını paylaşıp sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan Y. M. mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Tatar şikayetçi oldu

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, 24.06.2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın yapmış olduğu şikayette; 23.06.2022 tarihinde sosyal medya üzerinden Y.M isimli kullanıcının, helikopter içerisinde çekilmiş fotoğrafının üzerine yazdığı ifadelerle şahsına ve KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiğini beyan ederek bu konuda bahse konu paylaşımı yapan zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu belirtti.

Y.M, paylaşımlarının hakaret içermediğini savundu

Polis, mesele ile ilgili olarak 27.06.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğüne celp edilerek yapılan soruşturmada Facebook’ta yayınladığı paylaşımdaki sözlerin hakaret içermediğini sözlü olarak beyan ettiğini söyledi.

Polis: “Edebiyat uzmanları inceledi; hedef alıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, taciz edici ve kışkırtıcı nitelikte olduğu tespit edildi”

Polis, zanlının cep telefonunun emare alınarak bilişim incelemesi için mahkeme emri temin edildikten sonra PGM data inceleme şubesine teslim edildiğini anlattı. Mesele ile ilgili olarak zanlının Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için YDÜ ve UKÜ üniversitelerine gerekli yazışmalar yapıldığını ifade eden Polis, temin edilen cevap yazılarından zanlının kullandığı ifadelerin ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını ve Ersin Tatar'ı’ hedef alıcı aşağılayıcı, küçük düşürücü, taciz edici ve kışkırtıcı nitelikte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

‘Müfsit niyetli yayın yapma suçu’ndan yazılı dava tebliğ edildi

Polis, zanlıya dün itibarı ile yasal ihtar altında ‘Müfsit niyetli yayın yapma suçu’ ile ilgili olarak yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti.

Polis, bu aşamada zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz devam etmekte ancak zanlının etki edebileceği bir husus bulunmadığını anlattı. Polis, zanlının KKTC uyruklu olup kamu görevlisi olduğunu söyleyerek, zanlının davalarında hazır bulunmasının sağlanması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.