Tatar - Lute ile görüşmesi bir buçuk saat sürdü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşmesi 14.30’da sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşmesi 14.30’da sona erdi.
Çalışma yemeği şeklindeki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
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Etiketler : kıbrıs sorunu, ERSİN TATAR, lute, cenevre konferansı