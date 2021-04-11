Tatar - Lute ile görüşmesi bir buçuk saat sürdü

‘Sokağa çıkma yasağına rağmen evde özel ders’ iddiası

Aşı sistemi ile ilgili bilgilendirme

Belediyecilik Vizyon Çalıştayı, ‘Kültür Sanat ve Eğitim’ konulu çalışma ile sona erdi

"Aşı gelmesini bekliyoruz, umarım en kısa sürede de bu bekleyişimiz sonlanır"