"Tatar, Kişisel Temsilci atanmasını istemedi"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Cenevre'deki Gayrıresmi Beşli Kıbrıs Konferansı’nda konuşulanları, euronews.gr’den gazeteci Maria Psara'ya anlattı.

Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın, özel temsilci atanmasını istemediğini söyleyen Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmesine ilişkin ise “Sayın Fidan ile görüşmem sosyal nitelikteydi… Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler konusunda da hazır olduğunu ifade ettim” dedi.

“Türkiye'nin beşli görüşmelerdeki rolü neydi?” sorusu üzerine Hristodulidis, “Türkiye'nin rolü en belirleyici olandı, bunu anlıyorsunuz ve herkes biliyor, müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda kararların Türkiye tarafından alınacağını söylememe gerek yok” dedi.

Konferansta, bir sonraki genişletilmiş toplantının Temmuz ayında yapılması konusunda anlaştıklarını belirten Hristodulidis, “Ama biliyorsunuz, kaçınılan şeyler de çok önemli. Kıbrıs Türk lideri ilk olarak devlet egemenliğini ilgilendiren hidrokarbonlar, su ve diğer bazı konularda işbirliği konularını gündeme getirdi. Genel Sekreter'in, böyle bir işbirliğinin gerçekleşemeyeceği yönündeki tutumumuzu anlamış olmasından memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın, özel temsilci atanmasını istemediğini söyleyen Hristodulidis, “Yani sadece olumlu şeyler değil, aynı zamanda bu büyük çabada kaçınılanlar da var, burada Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la baş başa görüşmesinin sorulması üzerine Hristodulidis, “Sayın Fidan ile görüşmem sosyal nitelikteydi. Orada esaslı bir görüşme yaptık, çünkü ben Kıbrıs Cumhuriyeti'nin örneğin Kıbrıslı Türklere yönelik Güven Artırıcı Önlemler konusunda hazır olduğunu, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler konusunda da hazır olduğunu ifade ettim” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, “Ve ben de kendisine (Hakan Fidan) hitaben, Kıbrıs sorununda, Nisan 2024 sonuçlarında açıkça kaydedildiği gibi, somut gelişmeler olduğu sürece, Avro-Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmeler görebileceğimizi ifade ettim” dedi.