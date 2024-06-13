"Tatar iki devlette ısrar ediyor"
Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları güneyde de gündem oldu. Güney basını, Tatar'ın müzakarelerden kaçmadığını ancak "İki devletli" çözüm modelinde ısrarcı olduğunu yazdı.
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Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları güney basınında yer buldu.
Haravgi gazetesi: “Tatar, İki Devletin İşbirliği İçin Müzakereler Diyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar’ın “müzakerelerden kaçmadığını ancak müzakere masasına oturmak için egemen eşitliğin ve 'KKTC’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti devletiyle eşit uluslararası statüsünün doğrulanmasını talep ettiğini” söylediğini yazdı.
Diğer gazeteler ise Tatar’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttı:
Alithia: “Tatar Kışkırtmalarına Devam Ediyor – Müzakerelerden Kaçmıyor Ancak İki Devlette Israr Ediyor – Kıbrıs Rum Tarafı Öneri Dahi Sunmadı”.
Fileleftheros: “Tatar Müzakerelerden Kaçmıyor”.
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Etiketler : güney, kıbrıs sorunu, müzakereler, ERSİN TATAR