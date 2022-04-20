Hükümet resmen düştü! Tatar istifayı onayladı!

Başbakan ile Maliye Bakanı arasında başlayan kriz hükümeti bitirdi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu bir süredir fikir ayrılığı yaşadığı Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak istemiş, bu yöndeki kararını Cumhurbaşkanı’na iletmişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevden almayı değerlendirmek üzere süre istemesi üzerine ise Sucuoğlu hükümeti istifa restini masaya koymuştu.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’na “Ya Atun’un görevden alınmasını onayla ya da hükümetin istifasını” diyerek 2 yazı iletmiş, tercihi Tatar’a bırakmıştı.

“Şartlı istifa” olarak yorumlanan bu girişimin ardından hükümet resmen düştü. Cumhurbaşkanı Tatar, Sunat Atun’un görevden alınması kararına onay vermedi, hükümetin istifasını kabul etti.

Elektrik zammının geri alınması ve fon kararları ile ilgili kamuoyu önünde ters düşen son olarak önceki günkü Meclis toplantısında EL-SEN ile imzalanan protokol konusunda gerilen Sucuoğlu-Atun krizinde “görevden alma” gündeme gelmişti.

Sucuoğlu’nun Atun’u görevden alıp yerine Olgun Amcaoğlu’nu atamak için Cumhurbaşkanı Tatar bir atama ve görevden alma belgesi ilettiği açıklanmıştı.