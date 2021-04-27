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Tatar, Cenevre'ye hareket etti

Tatar, Cenevre'ye hareket etti

Ankara’daki temaslarını tamamlayan Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi toplantısına gitmek üzere Ankara’dan ayrıldı.

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Ankara’daki temaslarını tamamlayan Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi toplantısına gitmek üzere Ankara’dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan alınan bilgiye göre, Tatar Ankara’dan Cenevre’ye  törenle uğurlandı.

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