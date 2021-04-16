Tatar-Çavuşoğlu'ndan ortak toplantı: Cenevre öncesi son rötuşlar

Cenevre Zirvesi öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Türkiye ile KKTC müzakere heyetleri bu sabah kapsamlı bir toplantı yaptı" diyen Ersin Tatar, Cenevre öncesinde son rötuşlar yapıldığını belirtti.

Tatar, "yeni bir siyaset" geliştirildiğini iddia etti, "federasyon" temelinde görüşme yapmayacakları söylemenini tekrarladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarına aykırı hareket ediliğini belirten Ersin Tatar, Avrupa Birliği'ne üyeliğin de yasa dışı olduğunu söyledi.

"Masadan kalkıldığında o yoluna Cumhuriyet olarak devam ediyor, biz izolasyon altında" diyen Tatar, "Artık federal temelde bir anlaşma olamayacağı, yeni fiklirlerle masaya gidileceği ortaya çıkmıştır" dedi.

"Yeni iradenin ortaya çıkması ve Türkiye ile fikir birliği içerisinde yeni bir siyaset geliştirdiklerini" de söyleyen Tatar, 1571'den bugüne Kıbrıs tarihine göndermeler yaptı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkması ve egemen eşitlikle yoluna devam etmesinin meşru hakkı olduğunu" ifade etti.

Tatar şöyle devam etti:

"Eski anlayışla bizim en temel farkımız, eskiden tek egemenlik unsuru vardı. Kurucu devletler için egemence ifadeler kullanıldı ancak bana göre safsataydı. Bundan sonra devletten devlete ilişki olabilir. Bölgesel istikrarın sağlanması da çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkı her zaman Türkiye'yi önemsemiştir. Garantörlük bizim için fevkale önemlidir. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Cenevre'ye bu düşüncelerle gidiyoruz."

Çavuşoğlu: Kaldığımız yerden devam etmek söz konusu olamaz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi, "Ziyaretin amacı 5'li Zirve öncesinde hazırlıklarımızı gözden geçirmekti, yararlı toplantılar yaptık" dedi.

"Tatar, ilk günden itibaren egemen eşitlik temelinde işbirliğini savundu, Kıbrıs Türk halkı kendisine tam destek verdi" iddiasını ortaya koyan Çavuşoğlu, Türk tarafının "federal çözüm" için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Rum-Yunan İkilisi"nin Kıbrıs Türkünün eşitliğini reddettiğini savunmarak, "ne iktidarı ne refahı paylaşmak isterler" diye konuştu.

"Müzakerelerde süresi geçmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarına işaret ederek federasyonu dayatmak istediklerini görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "imkansızı dayattıklarını" söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Kıbrıs müzakerelerine bir kez daha başlarken, Cenevre'den Crans Montana'ya kadar tüm görüşmelerde, masa devrildikten sonra tüm muhatapplarımıza federasyon görüşmeyeceğimizi söyledik. Federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi söyledik. Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm için bir vizyonla toplantılara katılacağız. İki tarafın eşit uluslararası statüye sahip olmaları ve birbirlerini tanımaları esastır. İki devlet işbirliği yapabilirler. Yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz. Cenevre'deki toplantı gayrı resmi bir toplantıdır. Yeni bir müzakere başlamıyor. Kaldığımız yerden devam etmek söz konusu olamaz."

Tatar: Kur'an kurslarının kapanması asla mümkün olmaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir soru üzerine, Din İşleri Dairesi'nin de yetkilendirilmesi için Başbakan'la görüştüğünü belirtti, "Kur'an kurslarının kapanması asla mümkün olmaz" dedi.

Tatar, farklı çevrelerin konuyu kışkırttığını iddia etti.

"1571'den beri bu topraklarda bugünlere Müslüman olarak imanımızla geldik" diyen Tatar, Eğitim Bakanlığı'nın da bu kursları denetleyeceğini ancak Din İşleri Dairesi'nin de yetkilendirilmesini istediğini anlattı.

Çavuşoğlu: Karar ideolojik

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Anayasa Mahkemesi'nin kararına ve yargı bağımsızlığına saygı duydukları ancak bunun kararı eleştirmeyecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

"Bu karar ideolojiktir" diyen Çavuşoğlu, laikliğin, herkesin özgürce kendi dinini öğrenmesi olduğunu belirtti.

"Kimse kusura bakmasın, bu karar ideolojiktir, zamanlaması da manidardır" diyen Çavuşoğlu, kararın Türkiye'de bir hassasiyet yarattığını söyledi.

"Temenni ediyoruz bundan sonra böyle ideolojik konular olmasın, hukukun üstünlüğüne saygı duyalım" diyen Çavuşoğlu, inanç konularının hassas olduğunu, bunun düzeltilmesi yönünde söz verildiğini ifade etti.