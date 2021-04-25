Tatar, Ankara'ya gidiyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Cenevre’deki 5 + BM toplantısı öncesi yarın Ankara’ya gidiyor.

Kıbrıslı Türk lider Tatar daha önce yaptığı açıklamada Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ve Cenevre’de ortaya koyacakları konuları değerlendirme şansı bulacaklarını kaydetmişti.

Tatar açıklamasında , “Cenevre öncesinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiz olacak. Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye ile birlikte Cenevre’de ortaya koyacağı yeni siyasetimizi; egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.