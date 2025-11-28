“Tasdik memuru atamaları iptal edildi”

Tasdik Memurları Derneği, 22 Ağustos’ta Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan tasdik memuru atamalarında “usulsüzlük ve yasa ihlalleri” yapıldığı gerekçesiyle başlattıkları hukuki sürecin sonuç verdiğini ve söz konusu atamaların iptal edildiğini açıkladı.

Dernek Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Hüseyin Şişman, Yüksek İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının ardından Bakanlar Kurulu’nun 19 Kasım’da aldığı kararla tüm atamaları iptal ettiğini belirtti.

Şişman, atamalarda “objektif kriterlere uyulmadığının ve sürecin yasal zorunluluklara aykırı yürütüldüğünün” tespit edilmesi üzerine kararın iptali talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını ve dava süresince atamaların durdurulması için ara emri talep ettiklerini de hatırlattı.

“Bu sonuç, yalnızca derneğimizin değil, demokratik hukuk düzeni ve eşitlik ilkesinin de bir zaferidir.” ifadelerini kullanan Şişman, tüm üyelerin haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Şişman açıklamasında ayrıca, bundan sonraki süreçte yasa, tüzük ve objektif değerlendirme ilkelerine bağlılığın sağlanması için gerekli tüm girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.