Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı düzenlemesinin 31 Mart’a kadar yürürlüğe girmesi gerektiğini belirterek, kararnameyi savundu. Berova, sürecin haftaya Meclis’te yasalaştırılacağını ve ara emri çıkmasını beklemediğini söyledi.

Kıbrıs Postası TV’ye konuşan Berova, hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemenin yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe konmasını değerlendirdi.

"Biz Anayasa'ya saygılı bir hükümetiz; Tasarı 31 mart'a kadar yürürlüğe girmeliydi"

Kararnameye yönelik eleştirilere yanıt veren Berova, hükümetin Anayasa’ya saygılı olduğunu vurgulayarak, ilgili yasa tasarısının 31 Mart’a kadar yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Amaçlarının hayat pahalılığı ödeneğini Nisan maaşlarına yansıtarak piyasada ve ekonomide dokuz aylık bir denge süreci oluşturmak olduğunu söyledi.

"Savaşın sona ermesi ve gelirlerin artması durumunda haziran ayında bu konuyu yeniden değerlendirebiliriz"

Kriz dönemlerinde hızlı karar alma sorumluluğu doğduğunu belirten Berova, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik etkilerine dikkat çekerek, savaşın sona ermesi ve turizm sektörüne verilecek desteklerle gelirlerin artması halinde Haziran ayında yeni bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.

Düzenlemenin Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi gerektiğini yineleyen Berova, sürecin Meclis’ten geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı’nın imzasını da gerektireceğini ve bunun zaman kaybına yol açabileceğini dile getirdi. “Meclis açıkken kararname çıkarıldı” eleştirilerine bu çerçevede yanıt veren Berova, düzenlemenin zamanında uygulanabilmesi için bu yöntemin tercih edildiğini belirtti.

"Tasarı, meclis iradesi bakımından haftaya genel kurul'da tartışılarak yasalaştırılacak"

Konunun önümüzdeki hafta yeniden Meclis gündemine alınarak yasalaştırılacağını kaydeden Berova, düzenlemenin Nisan ayına kalması durumunda anlamını yitireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eleştirilerini de değerlendiren Berova, benzer uygulamaların geçmişte de yapıldığını hatırlatarak, Meclis iradesinin önümüzdeki hafta süreci tamamlayacağını ve kararın yasalaştırılacağını ifade etti.

"Ara emri olacağını düşünmüyorum zaten hafta Pazartesi günü konuyu Meclis'e taşıyacağız"

KTÖS Genel Sekreteri’nin ara emri alınacağı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Berova, sendikaların yargı yoluna başvurma hakkı bulunduğunu, hükümetin de savunma hakkını kullanacağını belirtti.