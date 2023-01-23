Tarım Bakanı’nın “soruşturma yok” sözlerini, Çalışma Bakanı yalanladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un, “Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal hakkında soruşturma kararı almadık” açıklaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından yalanlandı.

Mecliste soru üzerine konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, “Bakanlar Kurulu’nda yapmış olduğumuz tartışmada, Ünsal hakkında soruşturma yapılarak haklı haksız durumuna bakılması gerektiğine karar verdik. Bununla ilgili açıklamayı da ben yaptım” dedi.

Ne olmuştu?

Üst’El Hükümeti’nin, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı sarf ettiği sözler üzerine herhangi bir soruşturma kararı almadığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlar Kurulu üyesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Bakanlar Kurulu’nda, Ünsal hakkında bir soruşturma başlatılması kararı alınmadı, böyle bir şey yok” demişti.

Konuyla ilgili Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa konuk olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Bu konuda bir tasarruf kullanılacaksa, bunu Sayın Başbakan kullanacak” diyerek, Vakıflar’ın Başbakanlık’a bağlı olduğunu söylemişti.

Oğuz, “Bakanlar Kurulu’nda soruşturma memuru atanacak diye bir karar yok. Böyle bir karar alınmadı” demişti.

“Din İşleri Başkanıyla ilgili halka meclis kürsüsünden yalan söyleyecek kadar kendinizden mi geçtiniz?”