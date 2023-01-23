“Din İşleri Başkanıyla ilgili halka meclis kürsüsünden yalan söyleyecek kadar kendinizden mi geçtiniz?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun soruşturma kararı alıp almadığını sordu.

“Soruşturma açıldı mı açılmadı mı? Açmadıysanız, yalan mı söylediniz?” diye soran Erhürman, “Bakanlar Kurulu sonrası soruşturma açılacağını siz söylediniz. Erhan Arıklı bu kürsüden soruşturma devam ediyor dedi. Halka meclis kürsüsünden yalan söyleyecek kadar kendinizden mi geçtiğiniz?” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un, böyle bir karar alınmadığını söylediğini anımsatan Erhürman, “Bu insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Bu yalan söylemektir, dalga geçmektir. Burası Meclistir. Buradan bunun çok açık cevap vereceksiniz” dedi.