Polis sürücüleri uyardı: Çayırova-Pamuklu Anayolu trafiğe kapatıldı

Çayırova-Pamuklu Anayolu, Karayolları Dairesi tarafından yürütülecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 Kasım’a kadar çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında devam edecek çalışmalar süresince sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Gazimağusa istikametinden Karpaz yönüne gidecek sürücülerin ulaşımı, Mehmetçik Köyü yol kavşağından itibaren yapılacak yönlendirmeyle Mehmetçik Köy içi yol güzergâhı üzerinden Pamuklu kavşağına sağlanacak.

Karpaz istikametinden Gazimağusa yönüne gidecek sürücüler ise Pamuklu kavşağından itibaren Pamuklu-Bafra-Çayırova yolunu veya Mehmetçik Köy içi yol güzergâhını kullanabilecek.

Polis, söz konusu güzergâhları kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçileri ile yönlendirmelere uymalarını istedi.