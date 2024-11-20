Tarihi Gökağaç (Alektora) köyü camisi, çeşmesi ve okulunda koruma çalışması tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Limasol bölgesinde bulunan tarihi Gökağaç (Alektora) köyü camisi, çeşmesi ve bitişiğindeki okuldaki koruma çalışmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin çalışma yürüttüğü Limasol bölgesinde bulunan tarihi Alektora (Gökağaç) köy camisi, çeşmesi ve bitişiğindeki tarihi okul binasındaki koruma çalışmasını tamamladı.

Tuncay ayrıca, çalışmanın tamamlanması vesilesiyle, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları ve Komite mensupları, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ve Alektora kökenli Kıbrıslı Türklerin katılımıyla cami ve okula ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi. Tuncay, etkinlik sırasında katılımcılara eserlerin tarihi ile yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgi verildiğini kaydetti.

Tuncay, buna ilave olarak, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ta çalışma yürüttüğü Kalavason Camisi ve Tera Camisi’ndeki çalışmaların tamamlandığını ve önümüzdeki haftalar içerisinde bu eserlere de ziyaretler yapılacağı bilgisini verdi.

Tuncay, her iki eserdeki koruma çalışmasının, Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sağladığı finansal katkıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini ekledi.