Kıbrıs Türk Barolar Birliği, dün gerçekleştirilen Yüksek Mahkeme yeni hizmet binası temel atma töreninde yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, törende ortaya çıkan görüntülerin hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve laiklik ilkeleri açısından derin kaygılara neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Basına ve sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda ciddi şekilde tartışma ve eleştiri konusu olan görüntülerde törenin bir imam eşliğinde ve dua okunarak icra edilmiş olduğu görülmektedir" denildi. Bu formatın, yalnızca Kıbrıs Türk toplumunun kültür ve devlet geleneklerine uygun olmadığı değil; aynı zamanda laiklik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini zorlayan bir görüntüye neden olduğu kaydedildi.

Barolar Birliği, "Yargının tüm inançlara ve inançsızlıklara eşit mesafede olması anayasal bir zorunlulukken, törende dini ritüellere yer verilmesi tarafsızlığı ve anayasal meşruiyeti ne yazık ki zedelemiştir" ifadelerini kullandı.

Törene ilişkin davetiyede ev sahipleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yer alması, ayrıca Yüksek Mahkeme’nin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, TOKİ ve KEİ ile birlikte listelenmesi ve protokolde de bu yapının uygulanması, Barolar Birliği tarafından kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal eden bir görüntü olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Bağımsız yargı organının, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yürütme organları ile iç içe bir görüntüde sunulması, yargının hem gerçek hem de görünür bağımsızlığına yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" denildi.

Yargının kamusal gücünü anayasadan aldığı hatırlatılarak, "Temsili veya sembolik nitelikte dahi olsa, anayasa dışı görüntüler yargıya duyulan güveni zedeler; hukuk devleti ilkesiyle çelişen yapısal algıların oluşmasına neden olur" görüşü dile getirildi.

Barolar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC devletlerinin iş birliğiyle bina inşa etmesinin ayrı bir konu olduğunu, yargı bağımsızlığının korunmasının ise ayrı bir öncelik olduğunu belirtti. Açıklamada, "Bahse konu törende devletin bu yükümlülüğünü ihlal ettiği açıklıkla ortadadır" denildi.

Törende yaşananların Yüksek Mahkeme kaynaklı olmadığını düşündüklerini vurgulayan Barolar Birliği, sorumluluğun törenin ev sahibi olduğu belirtilen Ulaştırma Bakanlığı ve dolayısıyla hükümete ait olduğunu ifade etti.

Açıklamada "Yüksek Mahkeme’nin, söz konusu törende ortaya çıkan görüntülerin anayasal ilkeler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini ve gelecekte benzeri durumların yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlaması, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının korunması açısından hayati önem taşıyacaktır" denildi.

Barolar Birliği, "Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrılığı, Yargı Bağımsızlığı ve Laiklik, Kıbrıs Türk Halkının bu ülkede yaşamaya devam edebilmesine teminat teşkil eden, ne pahasına olursa olsun korumamız gereken anayasal ilkelerdir" ifadelerine yer verdi.