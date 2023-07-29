Tanınmış avukatın evi kurşunlandı

Kıbrıs'ın güneyinde tanınmış bir avukatın evi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, tanınmış bir avukatın Lefkoşa'nın güneyinde bulunan evine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından beş el ateş edildiğini yazdılar.

Gazete, sabaha karşı gerçekleşen olayda motosikletli bir şahsın avukatın evine ateş açtığını, kurşunların evin garajına isabet etmesi sebebiyle evde maddi hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir yaralanma olmadığını aktardı.

Kıbrıs Rum polisinin konuya ilişkin araştırmasını sürdürdüğü belirtildi.