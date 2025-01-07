Tampon bölgede ‘kaçakçılar’ ile polis arasında arbede

BM tampon bölgesinde Pazartesi gecesi Kıbrıs Cumhuriyeti polisine bağlı Kaçak Avcılıkla Mücadele Birimi'nin görevli polis memurları ile üç araç arasında çıkan arbede sonucu üç polis memuru yaralandı.

Olay, Luricina yakınlarındaki Bodamya bölgesinde motorize devriye görevi yapan polislerin, yasak bölgeye giren araçları tespit etmesiyle başladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, saat 20.00’de araçları durdurmaya çalışan polislerden biri, sürücülerden birinin kendisine doğru hızla geldiğini fark etti. Bunun üzerine polis memuru, şüpheli aracı durdurmak amacıyla lastiklere ateş etti; ancak araç sürücüsü tampon bölgeye kaçmayı başardı.

İkinci araç da dur ihtarını dikkate almayarak kaçmaya çalıştı ve memurların takibine alındı. Üçüncü araç ise durma çağrılarını görmezden gelip bir polis memuruna doğru hızlandı. Bu durum, memurun araca ateş açmasına neden oldu.

Polis memuru, hizmet aracına binerek olay yerinden uzaklaşmayı başardı; ancak şüpheli araç, polis aracının ön kısmına çarptı.

Olay sırasında yaralanan üç polis memuru, tıbbi kontroller için Kıbrıs’ın güneyindeki Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yetkililer, araçların sürücülerinin tampon bölgeye kaçtığını değerlendirirken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.