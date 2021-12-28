Talep 88 milyon, borçlanma 90 milyon 800 bin TL

Maliye Bakanlığı, 88 milyon TL borçlanma için, Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS) İhalesi’ne çıktı, 90 milyon 800 bin TL borçlandı.

Bugün sonuçlanan yılın son ihalesi ile kamuya yeni bir borç yükünün de kapısı aralandı.

98 gün vadeli ihaleye ilişkin resmi duyuru KKTC Merkez Bankası internet sitesinde yayımlandı.