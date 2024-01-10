“Talebimiz yüzde 50.31’in üzeridir”

Hür-İş Federasyonu Çalışma Bakanlığı önünde toplandı, Cuma günü toplanacak olan asgari ücret masasında hayat pahalılığını tartışmayacaklarını, talebin yüzde 50.31’in üzerinde olduğunu söyledi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, basına yaptığı konuşmasında; hükümetin bahanelerinin ortadan kalktığını ve Çalışma Bakanı’nın masayı Cuma günü saat 10.00’da toplayacağını söyledi. Federasyona henüz resmi bir yazı gelmediğini belirten Serdaroğlu, “bugün geleceğini ümit ediyoruz” dedi.

Serdaroğlu konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

“Aralık ayından beridir söylüyoruz, dilimizde tüy bitti. Asgari ücretliyi açlığa mahkûm ettiniz diyoruz. Ne işverenler ne de hükümet edenler dikkate almıyor. Hükümet edenlerin bazıları başbakan da bunların başını çekiyor, Hür-İş Federasyonu’nun asgari ücret masasında bulunmasından rahatsız oldu. Bu asgari ücret masası pazarlık masası değildir. Asgari ücretli de pazarlık edilecek insanlar değildir. Hür-İş Federasyonu’nun asgari ücretteki yetkisi tartışılıyor. Bugüne kadar asgari ücret için ne yaptınız? Hür-İş, asgari ücretli ölüyor derken sizler nerdeydiniz sendika başkanları? Bugün sosyal medyada başbakan size saz verdi ve hükümetin sözcülüğünü yapıyorsunuz ve Hür-İş in yetkisini tartıştırıyorsunuz. Biz hak yolunda yürümeye devam edeceğiz. Adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini de sonuna kadar savunacağız. Metin Arhun’un söylediği sözlere tepki gösterdik diye, insanlarımızı göçe zorladılar diye hükümet yetkilileri rahatsız olmuşlar. Biz bu masaya metin Arhun’la oturmayız dedik diye rahatsız oldular. Yaratılan hayat pahalılığını bile asgari ücrete vermemek için her türlü tartışmayı yapmasına da müsaade mi edecektik? Hayat pahalılığını asgari ücretli yaratmıyor, hükümet yaratıyor. Yaptığı zamlarla piyasadaki tüm ürünleri tetikliyor. Hayat pahalılığı üzerine konacak refah payını tartışırız ama hayat pahalılığını tartışmayız. Şu anda hayat pahalılığı yüzde 50.31 ve bizim talep edeceğimiz onun üzerinde bir artış. Yarattığınız enflasyonun bedelidir.”