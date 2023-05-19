“Talebimiz yeni barikat ve federal çözüm”

Barış Nesli-Umutla Birleşmiş (Peace Generation and United By Hope) platformu, Kıbrıs’taki karşılıklı geçişlerin önemini vurgulamak ve barikatlara ilişkin bir takım taleplerde bulunmak adına Ledra Palace önüne yürüyecek.

27 Mayıs Cumartesi günü saat 09.45’te gerçekleşecek yürüyüşün Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağı Lokmacı geçiş noktasında; güneyindeki ayağı ise ise Ledra Caddesi’nde başlayacak. Ardından iki kortej, Ledra Palace önünde birleşecek.

Platformdan yapılan açıklamada; “yeni barikatların açılması, geçiş noktalarında işlemlerin kolaylaştırılması ve iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü çerçevesinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi” talepleri doğrultusunda söz konusu yürüyüşün gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlk geçiş noktasının açılmasından yirmi yıl sonra, iki toplumun günlük yaşamı açısından barikatlardan geçişlerin önemini vurgulamak için onlarca Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk örgüt ve grup birlikte yürüyorlar. Aynı zamanda şunları talep ediyorlar:

• Yeni barikatların açılması

• Geçiş noktalarında işlemlerin kolaylaştırılması

• İki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü çerçevesinde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi

Lokmacı barikatından başlayacak yürüyüş ile Ledra Caddesi sonundan başlayacak yürüyüş kortejleri ara bölgedeki Ledra Palace önünde birleşecek.”