Talat’tan Töre’ye: Ceberrut Meclis Başkanı

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon düşmüyor.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi eleştirdi, “Meclis’te ceberrut Meclis Başkanı var. Meclis iç tüzüğünün uygulanmasından bahsediyor” şeklinde konuştu.

Meclis kürsüsünde bulunan Töre ise Talat’a “Ceberrut da despotta sensin” şeklinde cevap verdi…

Kısa süreli gerginliğin ardından CTP Milletvekili Ongun Talat, konuşmasına başladı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivediliği nerede olduğunu sordu, cevap istedi. Ülkenin geleceğinin 10-15 yılının ipotek altına alınmaya çalışıldığını belirten Talat, “Yasa değişikliği ile ülkenin hukuk düzenini yerle bir ediyorsunuz” dedi.

Talat, faşizm pratiği sergilendiğini de söyledi.